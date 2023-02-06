Смертельное ДТП на Киевском началось с обгона и закончилось свалкой пяти машин. Число пострадавших выросло

Стали известны подробности массовой аварии на федеральной трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленобласти, в которой погибли люди. Столкнувшихся машин оказалось пять, а количество пострадавших возросло до трех. Погибших — двое.
Около 8:20 на 36-м километре автодороги Р-23 «Петербург — Псков» столкнулись Citroen Jumper, Suzuki Liana, Opel Astra, Peugeot Partner и Volvo S40. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 56-летняя женщина на «Ситроене» при обгоне столкнулась с попутной «Сузуки» под управлением 44-летней женщины, а затем — со встречным «Опелем», за рулем которого был мужчина 35 лет. После этого «Ситроен» столкнулся с «Пежо» под управлением 28-летнего водителя, а «Опель» — с «Вольво», которым управлял 34-летний мужчина.
В результате ДТП погибли два 40-летних пассажира Opel. Водителя и еще одного пассажира «Астры», 39 лет, госпитализировали я тяжелом состоянии. Водитель Citroen получила травмы средней тяжести и тоже была доставлена в больницу. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.