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    Машины разбиты до неузнаваемости. В массовой аварии на Киевском шоссе погибли двое

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    Серьезная авария с участием четырех машин произошла утром 6 февраля на трассе Р-23 «Петербург — Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Известно о двух погибших.

    В 8:17 на 36-м километре федеральной трассы Р-23, между Ижорой и Большим Верево, столкнулись четыре легковых автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

    На месте работают экстренные службы. По данным «Яндекс.Пробок», в районе места ДТП наблюдается затор в обе стороны. По факту произошедшего ведется доследственная проверка, ход и результаты которой взяла на контроль Гатчинская городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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