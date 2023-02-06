Машины разбиты до неузнаваемости. В массовой аварии на Киевском шоссе погибли двое

Серьезная авария с участием четырех машин произошла утром 6 февраля на трассе Р-23 «Петербург — Псков» в Гатчинском районе Ленобласти. Известно о двух погибших.
В 8:17 на 36-м километре федеральной трассы Р-23, между Ижорой и Большим Верево, столкнулись четыре легковых автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.
На месте работают экстренные службы. По данным «Яндекс.Пробок», в районе места ДТП наблюдается затор в обе стороны. По факту произошедшего ведется доследственная проверка, ход и результаты которой взяла на контроль Гатчинская городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.