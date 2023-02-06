Суд арестовал бизнесмена, передавшего полмиллиона рублей чиновнику из Ленобласти

В Петербурге на два месяца заключен под стражу гендиректор СК «Юнит» Алексей Бобров, обвиняемый в даче взятки ранее арестованному чиновнику из Ленобласти. Об этом 6 февраля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



В ходе предварительного следствия установлено, что Бобров 4 февраля передал в салоне «Вольво» полмиллиона первому зампреду комитета по строительству Ленобласти. За это чиновник обещал посодействовать при заключении госконтрактов. Обоих мужчин задержали в тот же день.

Алексей Бобров хранит молчание. В ходе допроса от дачи показаний он отказался, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ.