    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd70.38eur76.73

    Чиновника из строительного комитета Ленобласти заключили под стражу

    5547
    9 комментариев

    Октябрьский районный суд заключил под стражу Сергея Шалыгина, задержанного на прошлой неделе и обвиняемого в получении взятки. Об этом 6 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В ходе предварительного следствия установлено, что 4 февраля первый зампред комитета по строительству Шалыгин предложил гендиректору ООО «СК Юнит» Боброву передать ему полмиллиона рублей за содействие в заключении госконтрактов. Бобров согласился и уже в 11 утра передал чиновнику деньги в салоне «Вольво».

    В тот же день Шалыгин был процессуально задержан. В СИЗО он пробудет как минимум до 3 апреля.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВзяткаЧиновникЧиновник попался на взяткеЧиновник пошел под суд
    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость06 Фев 2023 в 16:57
    Работайте братья
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close