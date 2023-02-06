Чиновника из строительного комитета Ленобласти заключили под стражу

Октябрьский районный суд заключил под стражу Сергея Шалыгина, задержанного на прошлой неделе и обвиняемого в получении взятки. Об этом 6 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



В ходе предварительного следствия установлено, что 4 февраля первый зампред комитета по строительству Шалыгин предложил гендиректору ООО «СК Юнит» Боброву передать ему полмиллиона рублей за содействие в заключении госконтрактов. Бобров согласился и уже в 11 утра передал чиновнику деньги в салоне «Вольво».

В тот же день Шалыгин был процессуально задержан. В СИЗО он пробудет как минимум до 3 апреля.