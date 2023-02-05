Водитель грузовика хотел объехать верблюда в Кении. В ДТП погибли 14 человек

В результате ДТП в Кении 13 человек получили ранения и 14 погибли: восемь женщин, трое мужчин и трое мальчиков.



Как сообщает Nation.Africa, это произошло накануне около 22 часов на дороге Лодвар-Какума в Каквамуньене. Грузовик перевозил в кузове груз и людей. Водитель, по его словам, увидел на дороге верблюда и свернул, чтобы не столкнуться с ним. Перегруженную машину повело, водитель потерял управление, и она опрокинулась.



«Я услышал громкий хлопок от лопнувшей шины, которая привела нас в кювет, и выбрался через окно», — рассказал один из пострадавших.

