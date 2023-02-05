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    Водитель грузовика хотел объехать верблюда в Кении. В ДТП погибли 14 человек

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    В результате ДТП в Кении 13 человек получили ранения и 14 погибли: восемь женщин, трое мужчин и трое мальчиков.

    Как сообщает Nation.Africa, это произошло накануне около 22 часов на дороге Лодвар-Какума в Каквамуньене. Грузовик перевозил в кузове груз и людей. Водитель, по его словам, увидел на дороге верблюда и свернул, чтобы не столкнуться с ним. Перегруженную машину повело, водитель потерял управление, и она опрокинулась.

    «Я услышал громкий хлопок от лопнувшей шины, которая привела нас в кювет, и выбрался через окно», — рассказал один из пострадавших.

    Местная общественность считает, что правила перевозки людей и грузов нуждаются в корректировке: «времена изменились, и грузы должны перевозиться отдельно от людей».

    5 февраля в Самаре девушка пострадала в ДТП, пытаясь объехать картонную коробку на дороге. Её машина ушла в занос и дважды ударилась об отбойники.

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    АфрикаДТПКения
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