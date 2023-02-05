    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -10

    2 м/с, ю-з

    772мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.38eur76.73

    Девушка в Самаре стала объезжать картонную коробку и попала в ДТП

    1473
    3 комментария

    Молодая женщина пострадала в результате ДТП в Красноглинском районе Самары.

    Как сообщает 5 февраля областное ГУ МВД, около 7:40 на Волжском шоссе 22-летняя женщина на Chevrolet Lacetti заметила в правой полосе картонную коробку. Она решила её объехать, но не справилась с управлением. Автомобиль занесло, и он дважды ударился о металлические отбойники. Водитель госпитализирована.

    ПоделитьсяПоделиться

    В сообщении отмечается, что за минувший год, с февраля 2022 года, её девять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

    Фото: ГУ МВД России по Самарской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП в Самаре
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close