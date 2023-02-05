Девушка в Самаре стала объезжать картонную коробку и попала в ДТП

Молодая женщина пострадала в результате ДТП в Красноглинском районе Самары.
Как сообщает 5 февраля областное ГУ МВД, около 7:40 на Волжском шоссе 22-летняя женщина на Chevrolet Lacetti заметила в правой полосе картонную коробку. Она решила её объехать, но не справилась с управлением. Автомобиль занесло, и он дважды ударился о металлические отбойники. Водитель госпитализирована.
В сообщении отмечается, что за минувший год, с февраля 2022 года, её девять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.