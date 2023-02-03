Блогер Николай Соболев* намерен оспорить статус иностранного агента

«Я не получал никакого финансирования из-за рубежа. Насчёт критики спецоперации — формулировка, которая представлена Минюстом, достаточно плавающая. Я буду подавать апелляцию, безусловно», — сказал он.

Блогер Николай Соболев* собирается оспорить статус иностранного агента, присвоенный ему Минюстом РФ в пятницу. Об этом 3 февраля он рассказал порталу MSK1.RU.

По словам собеседника издания, он особенно удивился заявлению ведомства о том, что «высказывался против граждан России».

Напомним, ранее в пятницу стало известно, что Минюст РФ внёс Соболева* в реестр иноагентов. В пояснении значилось, что тот в числе прочего «высказывался против специальной военной операции на Украине, а также выступал в поддержку недружественной страны — Украины». Кроме того, распространял материалы иноагентов.