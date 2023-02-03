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    Блогер Николай Соболев* намерен оспорить статус иностранного агента

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    Блогер Николай Соболев* собирается оспорить статус иностранного агента, присвоенный ему Минюстом РФ в пятницу. Об этом 3 февраля он рассказал порталу MSK1.RU.

    «Я не получал никакого финансирования из-за рубежа. Насчёт критики спецоперации — формулировка, которая представлена Минюстом, достаточно плавающая. Я буду подавать апелляцию, безусловно», — сказал он.

    По словам собеседника издания, он особенно удивился заявлению ведомства о том, что «высказывался против граждан России».

    Напомним, ранее в пятницу стало известно, что Минюст РФ внёс Соболева* в реестр иноагентов. В пояснении значилось, что тот в числе прочего «высказывался против специальной военной операции на Украине, а также выступал в поддержку недружественной страны — Украины». Кроме того, распространял материалы иноагентов.

    * Николай Соболев признан в РФ физлицом — иностранным агентом.

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    БлогерИноагентМинюст РФ
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