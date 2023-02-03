    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, с-з

    759мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.38eur76.73

    Минюст РФ признал иноагентами блогера Николая Соболева* и авторов книги «Лето в пионерском галстуке»

    3711
    22 комментария

    Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов YouTube-блогера Николая Соболева*. Об этом стало известно 3 февраля из сообщения ведомства.

    Минюст объяснил свое решение, что Соболев* «высказывался против граждан России и специальной военной операции на Украине, а также выступал в поддержку недружественной страны — Украины». Еще, заявили в ведомстве, он распространял материалы иноагентов.

    Также в реестр внесены авторы скандальной книги «Лето в пионерском галcтуке» (роман о нетрадиционной любви) Екатерина Дудко* и Елена Прокашина*. Их признали иностранными агентами за пропаганду ЛГБТ, которая, как пишет Минюст, противоречит традиционным российским ценностям, а также за получение поддержки от иностранных источников.

    Кроме того, иноагентами признали политолога Павла Мезерина* и блогера Александра Макашенца*.

    *Внесены в реестр иностранных агентов.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Иностранные агентыМинюст РФ
    ЛАЙК3
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close