Минюст РФ признал иноагентами блогера Николая Соболева* и авторов книги «Лето в пионерском галстуке»

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов YouTube-блогера Николая Соболева*. Об этом стало известно 3 февраля из сообщения ведомства.

Минюст объяснил свое решение, что Соболев* «высказывался против граждан России и специальной военной операции на Украине, а также выступал в поддержку недружественной страны — Украины». Еще, заявили в ведомстве, он распространял материалы иноагентов.



Также в реестр внесены авторы скандальной книги «Лето в пионерском галcтуке» (роман о нетрадиционной любви) Екатерина Дудко* и Елена Прокашина*. Их признали иностранными агентами за пропаганду ЛГБТ, которая, как пишет Минюст, противоречит традиционным российским ценностям, а также за получение поддержки от иностранных источников.