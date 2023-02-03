В Петербурге подозреваемой в торговле людьми не стали избирать меру пресечения. Следствие просило не подпускать её к месту работы

Суд в Петербурге рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении главного врача медцентра «Генезис». Анастасию Семененко подозревают в торговле людьми. Об этом вечером 3 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Предварительно известно, что благодаря действиям главврача появились заведомо незаконные документы. Они позволили гражданину Китая воспользоваться суррогатным материнством в России. В 2020 году на свет появились девочка и мальчик.