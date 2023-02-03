В Петербурге подозреваемой в торговле людьми не стали избирать меру пресечения. Следствие просило не подпускать её к месту работы

Суд в Петербурге рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении главного врача медцентра «Генезис». Анастасию Семененко подозревают в торговле людьми. Об этом вечером 3 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Предварительно известно, что благодаря действиям главврача появились заведомо незаконные документы. Они позволили гражданину Китая воспользоваться суррогатным материнством в России. В 2020 году на свет появились девочка и мальчик.
«Сами дети явились объектом торговли несовершеннолетними с участием Семененко и Л., а также иных лиц, о чем те были заведомо осведомлены», — говорится в записи.
Суд отказал следствию, которое просило запретить фигурантке находиться в местах массовых мероприятий, приближаться к офису медцентра, принимать участие в любой форме его деятельности, а также общаться со свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми и всеми работниками «Генезиса».
«Других мер в суд не поступало», — уточнили в пресс-службе.
«Фонтанка» писала о задержании 37-летней акушера-гинеколога и 44-летней женщины-главврача. В 2019 году, как сообщалось, они заключили договор с иностранцем, желающим стать родителем благодаря суррогатному материнству. Донорское агентство подобрало ему двух женщин, родивших летом 2020-го девочку и мальчика. Один ребёнок умер от болезни, когда был с няней в Петербурге, второго генетический отец увёз за границу.