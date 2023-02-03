В Петербурге две женщины задержаны по делу о торговле детьми

Двух врачей одного из медицинских центров заподозрили в торговле детьми в Петербурге. Им вменяют продажу младенцев, рождённых суррогатными матерями.



Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 3 февраля, задержаны 37-летняя акушер-гинеколог и 44-летний главврач, которая является гендиректором центра. Из материалов дела следует, что в 2019 году они заключили договор с иностранцем, желающим стать родителем благодаря суррогатному материнству.

Донорское агентство подобрало ему двух женщин, родивших летом 2020-го девочку и мальчика. Один ребёнок умер от болезни, когда был с няней в Петербурге, второго генетический отец увёз за границу.