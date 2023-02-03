Сколько швырнул инспекторам ГИБДД пьяный петербуржец на «Майбахе» с левыми номерами, да еще лишенный прав

За дачу взятки задержан водитель престижного автомобиля. Но дело тут, конечно, в сумме за полный пакет нарушений. «Фонтанка» узнала о своего рода рекорде.
На проспекте Испытателей (Приморский район) наряд ГИБДД остановил блестящий «Майбах» днем 1 февраля. По информации «Фонтанки», полицейские быстро поняли, что 57-летний мужчина для начала пьян. Помимо этого, весной 2021 года он был уже привлечен к уголовной ответственности за повторную пьянку за рулем. К тому же на автомобиле стояли какие-то архивные номера. Но водитель все-таки увидел шанс вывернуться из ситуации.
Сидя в салоне служебной машины, он предложил разойтись по деньгам. После непродолжительной дискуссии, где инспектор пару раз умело сообщил ему, мол, не советую так громко шуметь о взятке, неадекватный открыл бардачок патрульного автомобиля и сунул туда купюры. Их оказалось две. Тогда началась дополнительная процедура и уже при понятых. Они тоже восхитились. Оказалось, он гордо швырнул 2 тысячи рублей.
Чуть позже в отношении водителя возбудили два уголовных дела. Одно повторное, по очередной пьянке за рулем, второе покрепче — за дачу взятки. Что касается самого ньюсмейкера, то еще в начале нулевых он сидел за наркотики. Известно, что он уроженец Азербайджана.