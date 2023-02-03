Губернатор Брянской области сообщил, что система ПВО сбила четыре ракеты

Ракетный удар со стороны Украины по Брянской области отразила система ПВО утром 3 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



По его словам, обстрел был около пяти часов утра в Стародубском муниципальном округе. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты.



Губернатор отметил, что никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные службы.



Ранее Богомаз на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в результате украинских обстрелов региона погибли 4 жителя Брянской области, еще 22 получили ранения. Разрушено 235 частных домов и домовладений.

