    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-з

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.04eur76.96

    Губернатор Брянской области сообщил, что система ПВО сбила четыре ракеты

    1931
    3 комментария

    Ракетный удар со стороны Украины по Брянской области отразила система ПВО утром 3 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

    По его словам, обстрел был около пяти часов утра в Стародубском муниципальном округе. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена. Сбиты четыре ракеты.

    Губернатор отметил, что никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

    Ранее Богомаз на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в результате украинских обстрелов региона погибли 4 жителя Брянской области, еще 22 получили ранения. Разрушено 235 частных домов и домовладений.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПВООбстрелБрянская областьОбстрел Брянской области
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close