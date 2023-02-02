Школа «Газпрома» в Зеленогорске дошла до слушаний. Местные видят там лес, компания обещает поберечь зелень

В Петербурге стартовали общественные слушания по строительству частной школы «Газпрома» недалеко от Финского залива. Местные жители и любители кататься на лыжах требуют от компании сменить локацию: нынешнее строительство, уверяют они, лишит горожан более 20 га лесопарка. В самой компании разводят руками — такой участок им выделил город, и это не лесопарк. А эксперты по заказу чиновников пишут экспертизы, согласно которым от строительства пострадает только сухостой.

О строительстве школы жители Зеленогорска узнали случайно — ещё в 2021 году лыжники, полюбившие местные трассы, заметили, что часть деревьев помечена оранжевым так, будто их собираются вырубать.



Фото: Марина Базюкина Фото: Марина Базюкина Фото: Марина Базюкина Фото: Марина Базюкина Фото: Марина Базюкина Поделиться Поделиться







После долгих выяснений и фигур умолчания от властей активистам и жителям удалось узнать, что комитет по инвестициям получил заявку на строительство школы-пансионата на 2 000 мест. Инвестором выступила компания «Газпром».



Жители начали собирать подписи и просить помощи у депутатов: еще не имея на руках документации, они видели — здесь по факту лесопарк. В ответ на одно из обращений депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок сообщил, что эта территория ещё в 2005 году в Генеральном плане города была отнесена к жилой застройке, так как «о наличии леса на участке разработчики Генерального плана не были информированы». При этом в советское время, уверяют жители, эта территория относилась к «проектируемой зелёной зоне».



Почти год о проекте ничего не было слышно, но в начале 2023 года власти вернулись к его реализации. В январе в комитете по градостроительству и архитектуре объявили о проведении общественных слушаний (они идут, документы и графические материалы — по ссылке). И активисты снова засуетились. Внимание на строительство обратил даже глава СК Александр Бастрыкин, который поручил провести проверку сообщений о том, что на месте хвойного леса планируется возведение жилых домов и образовательного учреждения.



А 1 февраля на сайте опубликовали документацию по проекту межевания и планировки территории для строительства школы. Судя по ней, застройка планируется на участке 22 га между границей Петербурга, границей Зеленогорска, проспектом Ленина и полосой отвода железной дороги. На этом месте компания собирается возвести школу и пансионат к ней на 2 тысячи учеников, обучать которых будут 400 сотрудников, киноконцертный комплекс, корпуса для учеников и преподавателей, а также некий «Жилой парк» (видимо, речь идет о двух скверах, которые расположены в периметре учебных и других зданий). В документах просматриваются пять индивидуальных жилых домов по 300 квадратных метров, а также многоквартирный жилой, есть открытая стоянка на 100 машиномест. В проекте планировки территории также говорится о возможности расширения проспекта Ленина для оптимизации его пропускной способности.



Собеседник «Фонтанки», знакомый с ситуацией, подчеркнул, что территория межевания значительно больше, чем, собственно, строительства школы-пансионата. Он обратил внимание, что в заявлениях «Газпрома» никаких коттеджей и тем более многоквартирных домов не перечислено, и связал это с тем, что жилые объекты, о которых идет речь в документации, стоят за пределами участка для проекта — но в границах планировки территории. Этим же он объяснил, почему инвестор говорит, что выданная конкретно ему земля давно находится в категории ИЖС — хотя в заключении КГА на общий проект называются и другие территориальные зоны, включая зеленые насаждения.



В документации о лесополосе на территории строительства не упоминается. Хотя проектировщики и посчитали, что «большая часть территории покрыта зелёными насаждениями» и на территории «встречаются сосна, береза, ель, ольха, рябина». При согласовании комитет по природопользованию Петербурга волновали лишь канализационные стоки будущего комплекса; также чиновники рекомендовали исключить мероприятия, которые могут загрязнить побережье Финского залива.

Жители, впрочем, настаивают, что ситуация выглядит несколько иначе. «Это 28 гектаров здорового хвойного леса, который является частью единого лесного массива — туда входит и ООПТ «Щучье озеро», и территория Комаровского лесничества. На участке примерно 2 600 сосен и елей. Возраст деревьев — от 60 до 120 лет. Это здоровый лес с минимумом сухостоя. Здесь муравейники, черничники, краснокнижные лишайники и растения, редкие птицы, змеи и даже белки-летяги. Природа здесь не в курсе, что «не входит в границы городских лесов». При строительстве будут не только вырубать лес, но и осушать участок. Естественно, это отразится и на прилегающей территории — пострадает вся экосистема в целом», — говорят в инициативной группе.



Как рассказала «Фонтанке» активистка Алина Табачук, ещё летом 2022 года власти города заказывали экспертизу документации, представленной застройщиком, специалистам Лесотехнической академии. О её результатах сообщили в комитете по градостроительству в ответе на запрос депутата Александра Ходоска (к нему обращалась Табачук). Так, в Лесотехнической академии согласились с выводами компании ООО «Гелиантус» — планируемая застройка действительно попадает в зону лесных насаждений, но деревья специалисты охарактеризовали как ослабленные и с большим количеством сухостоя. Площадь существующих зелёных насаждений — 26,6 га, говорится в заключении, из них хотят сохранить всего 8,7 га. Но запланировано и новое озеленение — на площади 5,6 га. А всё вместе это, посчитали эксперты, — почти половина от площади нынешнего леса. Выводы частной компании о зелёных насаждениях на месте строительства специалистов Лесотехнической академии устроили.



Сам Александр Ходосок (депутат от «Единой России», представляющий эту территорию) рассказал «Фонтанке», что к нему регулярно приходят на приём жители, которые переживают из-за будущего строительства. «Надо понимать, что когда-то в Генплане эта территория была под жилищную застройку. Когда был старый проект планировки территории, там и леса такого-то ещё не было», — объяснил депутат. О деревьях возрастом 80–100 лет депутат, по его словам, ничего не знает, так как не гулял по этой территории. Ходосок добавил, что у него есть мнение об этом проекте и он даже согласен его выразить в ходе общественных слушаний, но пока ещё его формулирует. Представить свою позицию публично он готов уже после того, как общественные слушания закончатся, — то есть после 8 февраля.

На сайте КГА, впрочем, и без позиции депутата уже много отзывов о проекте (там они публикуются анонимно): «Это часть рекреационной зоны, где жители Петербурга гуляют и катаются на лыжах. Так что здесь проблема не просто Курортного района, а всего Петербурга. У людей фактически отнимают место для отдыха». Некоторые учитывают актуальность момента: «Оставьте людям природу. Я выступаю категорически против ситуации, создающей большую социальную напряженность в настоящее время! Великой России это сейчас не нужно!»

