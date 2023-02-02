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    Любовь и ревность в Нижнем Новгороде. Женщина сбила двух мужчин, протаранила 7 машин и отпинала пострадавшего

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    Фото: NN.RU
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    Жительница Нижнего Новгорода устроила ночные разборки с дракой и тараном автомобилей. Досталось от нее двум мужчинам и множеству машин, которым не посчастливилось стоять рядом с объектом ненависти женщины. По одной из версий, на такое ее толкнула ревность.

    Инцидент произошел ночью 31 января на Львовской улице Нижнего Новгорода. По версии следствия, пьяная 38-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, умышленно наехала на 39-летнего мужчину, после чего несколько раз пнула уже лежащего потерпевшего, сообщает 2 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области. Кроме того, она сбила еще одного мужчину и повредила своей машиной семь припаркованных автомобилей.

    На записях, опубликованных в местных телеграм-каналах, видно, что сначала дебоширка вручную крушила припаркованную Toyota Camry: оторвала передний бампер, ногами отломала боковые зеркала, попрыгала на капоте и крыше — и ушла, что-то выкрикивая. Затем она села в «Круз» и стала таранить «Камри» уже на нем, попутно задевая другие машины. Тут в кадре появились и другие участники конфликта. В какой-то момент, пока автомобилистка брала разгон, крупный мужчина врезал мужчине поменьше и стал его избивать прямо посреди дороги, еще две женщины пытались их разнять. Когда «Круз» покатился задним ходом, первый успел отскочить, а его лежащего оппонента из-под колес попыталась выдернуть девушка в светлом — получилось частично.

    Пока пострадавший пытался убраться от машины подальше, а нападавший — еще раз пнуть противника, женщина на «Крузе» поехала вперед и сбила второго мужчину так, что он упал на асфальт и, видимо, потерял сознание. Попытку переехать его еще раз остановила все та же девушка в светлом. Пострадавшего оттащили ближе к припаркованной рядом машине, а пьяная автомобилистка продолжила крушить «Камри» тараном. После этого она вышла из машины и несколько раз с силой пнула по-прежнему лежавшего на асфальте мужчину. Моментом воспользовался вышедший на улицу местный житель, заглушил «Шевроле» и забрал ключ от него, лишив буйную женщину орудия мести.

    По предварительным данным СК, 39-летний потерпевший получил перелом лодыжки, а второй мужчина не пострадал. В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Также на нее составили административный протокол за вождение в пьяном виде, пишет NN.RU.

    По одной из версий, поводом для агрессии стала ревность. В местных пабликах утверждают, что избитый дебоширкой мужчина — ее муж, и «Камри» якобы принадлежит ему.

    Фото: NN.RU

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