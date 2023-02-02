Главный синоптик Петербурга: Снег будет идти ещё неделю

Снежный покров в Петербурге в ближайшие несколько дней будет расти. Такой прогноз 2 февраля дал главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.



По его словам, малоактивный циклон, определяющий сейчас нашу погоду, располагается над Латвией и на этой неделе будет медленно смещаться на восток, проходя Псковскую и Новгородскую области. Поэтому Северная столица все эти дни останется в северной его части, и погода меняться не должна. Каждый день ожидается снег, в основном небольшой.

