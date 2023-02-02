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    Главный синоптик Петербурга: Снег будет идти ещё неделю

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Снежный покров в Петербурге в ближайшие несколько дней будет расти. Такой прогноз 2 февраля дал главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    По его словам, малоактивный циклон, определяющий сейчас нашу погоду, располагается над Латвией и на этой неделе будет медленно смещаться на восток, проходя Псковскую и Новгородскую области. Поэтому Северная столица все эти дни останется в северной его части, и погода меняться не должна. Каждый день ожидается снег, в основном небольшой.

    Колесов напоминает, как дней десять назад, когда стояла оттепель, писал про снег: «Придется начинать всё сначала, но уже к февралю».

    «Так сейчас и происходит, в Санкт-Петербурге снежный покров уже до 9–13 см, на Карельском перешейке от 20 до 30 см, на востоке Ленинградской области превышает местами и 50 см», — отмечает синоптик.

    «Фонтанка» показывала карту снежного покрова, на которой видны самые «зимние» районы. Еще неделю, по словам Колесова, снег будет накапливаться, а температура воздуха — понижаться с 0 — минус 5 до 5–10 градусов мороза.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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