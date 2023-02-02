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    Февраль вернул Петербургу снежный покров. В Ленобласти есть места, где снег может скрыть ребёнка

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В первый день февраля в Петербурге восстановился снежный покров. «Фонтанка» показывала первый февральский снегопад, такой, как больше всего любят читатели.

    Как сообщает 2 февраля ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале, высота выпавшего снега, по данным городской метеостанции, вчера достигла 9 сантиметров. За прошедшие сутки она изменилась мало.

    На слайде — высота снежного покрова в сантиметрах, по данным на 9:00 2 февраля. Больше всего снега на востоке Ленобласти, например в Лодейном Поле — 51 сантиметр, а в Ефимовской — 52. К северу есть места, где высота снега — почти 70 сантиметров.

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    В ближайшие дни в Петербурге продолжатся снегопады, на дорогах даже может образоваться снежный накат. Температура будет постепенно снижаться.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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