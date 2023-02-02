Февраль вернул Петербургу снежный покров. В Ленобласти есть места, где снег может скрыть ребёнка

В первый день февраля в Петербурге восстановился снежный покров. «Фонтанка» показывала первый февральский снегопад, такой, как больше всего любят читатели.

Как сообщает 2 февраля ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале, высота выпавшего снега, по данным городской метеостанции, вчера достигла 9 сантиметров. За прошедшие сутки она изменилась мало.