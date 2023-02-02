Февраль вернул Петербургу снежный покров. В Ленобласти есть места, где снег может скрыть ребёнка

В первый день февраля в Петербурге восстановился снежный покров. «Фонтанка» показывала первый февральский снегопад, такой, как больше всего любят читатели.
Как сообщает 2 февраля ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале, высота выпавшего снега, по данным городской метеостанции, вчера достигла 9 сантиметров. За прошедшие сутки она изменилась мало.
На слайде — высота снежного покрова в сантиметрах, по данным на 9:00 2 февраля. Больше всего снега на востоке Ленобласти, например в Лодейном Поле — 51 сантиметр, а в Ефимовской — 52. К северу есть места, где высота снега — почти 70 сантиметров.
В ближайшие дни в Петербурге продолжатся снегопады, на дорогах даже может образоваться снежный накат. Температура будет постепенно снижаться.