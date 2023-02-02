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    Зима в Петербурге крепнет. Снегопадов столько, что на дорогах уже снежный накат

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге продолжаются постепенное похолодание и снегопады.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 февраля в городе будет облачно, небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток -1...-3 градуса. На дорогах снежный накат, гололедица.

    «Сегодня Северная столица останется под влиянием центральной части малоподвижного циклонического вихря. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодня в Петербурге выпадет 3,1 мм осадков. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 16 до 0 градусов, и сегодняшние ночные минус 2 — это повышенная температура. Самое холодное 2 февраля было зафиксировано в 1966 году (минус 28 градусов днём), а самое тёплое — в 1971 году (плюс 4).

    В следующие два дня мороз прибавит ещё несколько градусов. Так, в ночь на субботу ожидается минус 5–7.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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