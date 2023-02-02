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    В лесу под Петербургом случайно возникла лосиная столовая

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    Лосиную столовую нашел в лесу под Петербургом биолог Павел Глазков. Он показывает редкие кадры 2 февраля в своём канале «Каждой твари по паре».

    Лосихи с аппетитом объедают с упавшей осины кору и ветви. Пища им сейчас особенно нужна: зимой они вынашивают детёнышей. А появляется на свет потомство в апреле-мае.

    Лоси — строгие вегетарианцы. Больше всего они предпочитают иву и осину, едят сосну, можжевельник и березу, меньше любят рябину. В день взрослое животное съедает около 30–40 килограммов еды, затрачивая на это до 11 часов.

    В Ленинградской области в 2022 году насчитали около 24 тысяч лосей, а на территории Петербурга — 30. В последнее время лоси несколько раз выходили к людям: одни пожевали яблоню и заглянули в баньку, а другой с разбегу врезался в лобовое стекло.

    Фото:
    Каждой твари по паре / Павел Глазков

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