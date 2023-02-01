Тайная жизнь лосей. Пожевал яблоню, заглянул в баньку и с разбегу врезался в лобовое стекло

Скриншот из видео Комитета по животному миру Ленинградской области Поделиться Поделиться





Инспекторам комитета по животному миру Ленинградской области удалось запечатлеть, что делают дикие животные на опустевших по зиме человеческих дачах. В одной из деревень региона на участок заглянули сразу три сохатых.

Видео о тайной жизни диких животных опубликовала пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти 1 февраля. Три молодых лося наведались на чей-то дачный участок в отсутствие хозяев, попробовали ветки яблонь, заглянули в баню и резво скрылись лесополосой.

Видео: Комитет по животному миру Ленинградской области Такие визиты зимой не редкость, отмечают в ведомстве: дачные поселки пустеют, и дикие животные меньше опасаются. Если случаи единичные и не беспокоят людей, то в этом нет ничего страшного. Если же дикие животные портят имущество или создают опасность для жизни и здоровья, нужна помощь специалистов. Каждый год комитет отрабатывает до 200–300 подобных обращений: иногда оказывается достаточным провести отпугивание и разъяснить людям, что надо утилизировать пищевые отходы около дома и оградить участок, в других случаях, например с волками, необходимо усиливать любительскую и спортивную охоту или регулировать численность животных.

В группе «Дорожный контроль Ленинградская область» накануне тоже опубликовали видео с лосем, оказавшимся в человеческом поселении. Точнее, с лосенком. Малыш бежал и врезался прямо в капот стоявшей с включенными фарами машины. В комментариях предположили, что свет ослепил лосенка, и тот не увидел препятствие. Кувырнувшись через капот и приземлившись сбоку, тот встал и побежал дальше. Где и когда было снято видео, не уточняется, но по финскому радио, звучащему на фоне, можно предположить, что либо в Финляндии, либо в граничащих с ней районах.