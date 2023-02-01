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    Тайная жизнь лосей. Пожевал яблоню, заглянул в баньку и с разбегу врезался в лобовое стекло

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    Скриншот из видео Комитета по животному миру Ленинградской области
    Скриншот из видео Комитета по животному миру Ленинградской области
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    Инспекторам комитета по животному миру Ленинградской области удалось запечатлеть, что делают дикие животные на опустевших по зиме человеческих дачах. В одной из деревень региона на участок заглянули сразу три сохатых.

    Видео о тайной жизни диких животных опубликовала пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти 1 февраля. Три молодых лося наведались на чей-то дачный участок в отсутствие хозяев, попробовали ветки яблонь, заглянули в баню и резво скрылись лесополосой.

    Видео: Комитет по животному миру Ленинградской области

    Такие визиты зимой не редкость, отмечают в ведомстве: дачные поселки пустеют, и дикие животные меньше опасаются. Если случаи единичные и не беспокоят людей, то в этом нет ничего страшного. Если же дикие животные портят имущество или создают опасность для жизни и здоровья, нужна помощь специалистов. Каждый год комитет отрабатывает до 200–300 подобных обращений: иногда оказывается достаточным провести отпугивание и разъяснить людям, что надо утилизировать пищевые отходы около дома и оградить участок, в других случаях, например с волками, необходимо усиливать любительскую и спортивную охоту или регулировать численность животных.

    В группе «Дорожный контроль Ленинградская область» накануне тоже опубликовали видео с лосем, оказавшимся в человеческом поселении. Точнее, с лосенком. Малыш бежал и врезался прямо в капот стоявшей с включенными фарами машины. В комментариях предположили, что свет ослепил лосенка, и тот не увидел препятствие. Кувырнувшись через капот и приземлившись сбоку, тот встал и побежал дальше. Где и когда было снято видео, не уточняется, но по финскому радио, звучащему на фоне, можно предположить, что либо в Финляндии, либо в граничащих с ней районах.

    Скриншот из видео Комитета по животному миру Ленинградской области
    Скриншот из видео Комитета по животному миру Ленинградской области

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