Производитель электромобилей Evolute предложил ввести в России потолок цен на зарядку

Производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил ввести в России потолок цен на зарядку подобного транспорта. По мнению компании, максимальная стоимость должна составить 8 рублей за 1 киловатт-час. Предложение «Моторинвест» озвучил на совещании в Министерстве экономического развития, пишет 2 февраля «Коммерсантъ».



Издание отмечает, что стоимость зарядки автомобиля на данный момент в различных регионах России доходит до 15–25 рублей за 1 киловатт-час.



Участники рынка электромобилей, в том числе сервисы каршеринга, согласны с инициативой, но считают цену крайне оптимистичной. Они отмечают, что во-первых, для этого потребуются субсидии, а во-вторых, в случае, если зарядка по такой стоимости будет идти длительное время, то они не смогут оперативно выводить автомобили на линию.

