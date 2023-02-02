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    Производитель электромобилей Evolute предложил ввести в России потолок цен на зарядку

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    Производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» предложил ввести в России потолок цен на зарядку подобного транспорта. По мнению компании, максимальная стоимость должна составить 8 рублей за 1 киловатт-час. Предложение «Моторинвест» озвучил на совещании в Министерстве экономического развития, пишет 2 февраля «Коммерсантъ».

    Издание отмечает, что стоимость зарядки автомобиля на данный момент в различных регионах России доходит до 15–25 рублей за 1 киловатт-час.

    Участники рынка электромобилей, в том числе сервисы каршеринга, согласны с инициативой, но считают цену крайне оптимистичной. Они отмечают, что во-первых, для этого потребуются субсидии, а во-вторых, в случае, если зарядка по такой стоимости будет идти длительное время, то они не смогут оперативно выводить автомобили на линию.

    Ранее электромобили Evolute пополнили парк такси в Нижнем Новгороде. Губернатор области Глеб Никитин сообщил, что пока в нижегородском автопарке 80 новых электромобилей, но в ближайшее время должны прибыть еще 100 машин.

    О том, как «Фонтанка» прокатилась на первом российском серийном электромобиле Evolute, читайте тут.

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