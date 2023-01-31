В России запустили первое электротакси с отечественными электромобилями. За рулем проехался губернатор

Первое электротакси в России запустили в Нижнем Новгороде. Об этом 31 января сообщил губернатор области Глеб Никитин.
«Проехал за рулем нашего первого электротакси по улицам Нижнего! Сегодня запустили, пожалуй, единственный комплексный проект электродвижения в стране. Пока в автопарке 180 новых электромобилей Evolute, произведенных в Липецке, в ближайшее время планируем пополнить его еще на 100 машин. Заказать электротакси можно будет в приложении одного из агрегаторов такси в Нижнем Новгороде», — написал Никитин в своем телеграм-канале.
Глеб Никитин
Он добавил, что в рамках проекта в городе установили 44 новых пункта зарядки. Теперь их 60. По словам Никитина, развитие электротакси — это вклад и в климатическую повестку страны.