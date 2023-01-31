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    В России запустили первое электротакси с отечественными электромобилями. За рулем проехался губернатор

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    Первое электротакси в России запустили в Нижнем Новгороде. Об этом 31 января сообщил губернатор области Глеб Никитин.

    Фото: Глеб Никитин
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    «Проехал за рулем нашего первого электротакси по улицам Нижнего! Сегодня запустили, пожалуй, единственный комплексный проект электродвижения в стране. Пока в автопарке 180 новых электромобилей Evolute, произведенных в Липецке, в ближайшее время планируем пополнить его еще на 100 машин. Заказать электротакси можно будет в приложении одного из агрегаторов такси в Нижнем Новгороде», — написал Никитин в своем телеграм-канале.

    Глеб Никитин

    Он добавил, что в рамках проекта в городе установили 44 новых пункта зарядки. Теперь их 60. По словам Никитина, развитие электротакси — это вклад и в климатическую повестку страны.

    Фото: Глеб Никитин

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