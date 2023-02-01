Кусок набережной в центре Петербурга закроют на сутки из-за ветхой трубы. Они питает теплом почти 400 домов

Теплоэнергетики устраняют дефект на набережной Фонтанки вечером 1 февраля. Жильцы пока жалуются только на слабый напор.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», теплоэнергетики сами нашли скрытый дефект у 173 дома на набережной. На месте собрался штаб из сотрудников районной администрации, управляющих компаний и «Теплосети». Труба не маленькая, по данным «Фонтанки», она питает 380 зданий.

Решено было трубу менять, справиться обещают за сутки. Управляющим компаниям велено следить за температурой в домах и заливать в трубы кипяток если станет холодно. Сами теплоэнергетики переводят здания на резервные схемы отопления, но в некоторых случаях возможны ограничения. Пока что читатели «Фонтанки» жаловались только на снижение напора.

