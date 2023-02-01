Кусок набережной в центре Петербурга закроют на сутки из-за ветхой трубы. Они питает теплом почти 400 домов

Теплоэнергетики устраняют дефект на набережной Фонтанки вечером 1 февраля. Жильцы пока жалуются только на слабый напор.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», теплоэнергетики сами нашли скрытый дефект у 173 дома на набережной. На месте собрался штаб из сотрудников районной администрации, управляющих компаний и «Теплосети». Труба не маленькая, по данным «Фонтанки», она питает 380 зданий.
Решено было трубу менять, справиться обещают за сутки. Управляющим компаниям велено следить за температурой в домах и заливать в трубы кипяток если станет холодно. Сами теплоэнергетики переводят здания на резервные схемы отопления, но в некоторых случаях возможны ограничения. Пока что читатели «Фонтанки» жаловались только на снижение напора.
Работы затруднят движение транспорта — с 11 вечера 1 февраля и, ориентировочно, до полуночи 2 февраля будет закрыт 160-метровый кусок набережной от Прядильного переулка до Английского проспекта.
«В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Немедленно покиньте место происшествия», — обращаются к горожанам представители компании.
«Фонтанка» рассказывала, как в конце января из-за коммунальной аварии на набережной Фонтанки остыли батареи в 400 домах. Позднее в «Теплосети» отчитались, что там заменили семь метров старой трубы.