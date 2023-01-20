В центре Петербурга из-за аварии стынут батареи в 400 домах. Движение по набережной Фонтанки в районе дефекта ограничено

Специалисты «Теплосети» приступили к ремонту трубы, на которой нашли скрытый дефект. Пока в домах, оказавшихся в зоне восстановления, можно мыться, но носки на батарее уже не высушишь.



Как сообщили в пресс-службе компании 20 января, эксперты нашли дефект на трубопроводе в районе дома 173 по набережной Фонтанки.



«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения ремонтные бригады приступили к замене ненадежного участка трубопровода», — уточнили в «Теплосети».



На время работы горячее водоснабжение будет обеспечиваться в полном объеме, а вот отопление в части домов будет осуществляться по резервной схеме.

