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    В центре Петербурга из-за аварии стынут батареи в 400 домах. Движение по набережной Фонтанки в районе дефекта ограничено

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    Специалисты «Теплосети» приступили к ремонту трубы, на которой нашли скрытый дефект. Пока в домах, оказавшихся в зоне восстановления, можно мыться, но носки на батарее уже не высушишь.

    Как сообщили в пресс-службе компании 20 января, эксперты нашли дефект на трубопроводе в районе дома 173 по набережной Фонтанки.

    «Для предотвращения более серьезного технологического нарушения ремонтные бригады приступили к замене ненадежного участка трубопровода», — уточнили в «Теплосети».

    На время работы горячее водоснабжение будет обеспечиваться в полном объеме, а вот отопление в части домов будет осуществляться по резервной схеме.

    По данным местных властей, в зоне ремонтных работ оказались 380 домов.

    Помимо этого, на участке набережной реки Фонтанки от Английского проспекта до Прядильного переулка пока ограничено движение.

    Завершить работы в компании планируют к двум часам дня 21 января.

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    АварияГорячая водаОтоплениеОтопление в домах
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