Пятеро петербуржцев поплатились за наркобизнес. Двум участницам наказание отсрочили дети

Пять человек приговорили в Петербурге к длительным срокам в колонии за неудавшийся наркобизнес. Двум фигуранткам дали отсрочку — пока не вырастут дети.



О подробностях дела 1 февраля сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Кирилла Наприенкова, Ольгу Балашову, Сергея Табулина, Галину Баранову и Анну Михайлову в зависимости от ролей признали виновными по трем статьям: о сбыте наркотиков в значительном размере, организованной группой, а также о покушении на сбыт.

Группу организовали Наприенков и Балашова, позвали в помощники остальных и стали продавать в Красносельском и Московском районах запрещенное двух видов. Балашова получала наркотики оптом, а потом вместе с соучастниками фасовала их дома на маленькие партии.