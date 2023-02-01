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    Пятеро петербуржцев поплатились за наркобизнес. Двум участницам наказание отсрочили дети

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    Пять человек приговорили в Петербурге к длительным срокам в колонии за неудавшийся наркобизнес. Двум фигуранткам дали отсрочку — пока не вырастут дети.

    О подробностях дела 1 февраля сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Кирилла Наприенкова, Ольгу Балашову, Сергея Табулина, Галину Баранову и Анну Михайлову в зависимости от ролей признали виновными по трем статьям: о сбыте наркотиков в значительном размере, организованной группой, а также о покушении на сбыт.

    Группу организовали Наприенков и Балашова, позвали в помощники остальных и стали продавать в Красносельском и Московском районах запрещенное двух видов. Балашова получала наркотики оптом, а потом вместе с соучастниками фасовала их дома на маленькие партии.

    Наприенков и Табулин получили по 7 лет в колонии строгого режима, Балашова и Баранова — по столько же, но в колонии общего режима, а Михайлова — 6,5 лет в колонии общего. Ей и Барановой наказание отсрочили, пока их детям не исполнится 14 лет.

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    Комментарии 1

    lykov2001 Фев 2023 в 12:36
    Педофилия.
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