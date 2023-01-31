Ученые опознали огненный шар, который пронесся над Красноярском

Яркое и неопознанное небесное тело, которое видели и снимали на видео жители Красноярска, — это болид размером до нескольких метров, считают ученые.
Как заявил ТАСС 31 января руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков, без сомнений — это был именно болид. Судя по его яркости, он имел диаметр от одного до пяти метров и сгорел в атмосфере. С ученым согласен доцент кафедры теоретической физики и волновых явлений Сибирского федерального университета (СФУ) Николай Паклин. Но, по его оценкам, небесное тело было значительно скромнее — от нескольких сантиметров до метра диаметром.
Как писала «Фонтанка», яркий объект в небе жители заметили в самом городе и окрестностях около 20:30 по местному времени (16:30 мск). Некоторые слышали хлопок, другие рассказывают даже про ощутимый толчок.