«Даже дома задрожали». Над Красноярском нечто пролетело и напугало всех

Над Красноярском 31 января пролетело яркое и неопознанное небесное тело. Жители предполагают, что это мог быть метеорит. Вспышку в небе заметили в самом городе и окрестностях — все произошло около 20:30 по местному времени (16:30 мск). Об этом пишет издание NGS24.

«Было видно сначала зеленое свечение, потом хлопок, даже дома задрожали. Многие жители Кедрового и близлежащих населенных пунктов ощутили также толчок. Люди в непонятках: что-то произошло», — рассказал очевидец журналистам.

Объект было очень хорошо заметно с загородных трасс. На темной дороге стало очень светло на мгновение, пишет NGS24.

«Мы только вышли из дома, и вдруг как всё блеснуло! Вспышка была голубая во всё небо, но при этом было тихо», — рассказал другой очевидец.