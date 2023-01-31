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    «Даже дома задрожали». Над Красноярском нечто пролетело и напугало всех

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    Над Красноярском 31 января пролетело яркое и неопознанное небесное тело. Жители предполагают, что это мог быть метеорит. Вспышку в небе заметили в самом городе и окрестностях — все произошло около 20:30 по местному времени (16:30 мск). Об этом пишет издание NGS24.

    Фото: читатели NGS24.RU
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    «Было видно сначала зеленое свечение, потом хлопок, даже дома задрожали. Многие жители Кедрового и близлежащих населенных пунктов ощутили также толчок. Люди в непонятках: что-то произошло», — рассказал очевидец журналистам.

    читатели NGS24.RU

    Объект было очень хорошо заметно с загородных трасс. На темной дороге стало очень светло на мгновение, пишет NGS24.

    «Мы только вышли из дома, и вдруг как всё блеснуло! Вспышка была голубая во всё небо, но при этом было тихо», — рассказал другой очевидец.

    Фото: читатели NGS24.RU

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