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    Самое холодное время года сместилось. Синоптики рассказали, когда придут настоящие морозы

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    Последний день января в средней полосе России обычно становится одним из самых холодных дней года: по народным приданиям, в этот день начинаются Афанасьевские морозы. Однако в 2023 году в центральных областях европейской части страны из всей череды зимних морозов пока отметились лишь Рождественские. Вместо крещенских морозов случилась «крещенская оттепель», не было Федосеевских морозов (24 января), и вот сегодня обошлось без Афанасьевских. Кстати, согласно народным приметам, оттепель на Афанасия обещала ненастное лето. Об этом 31 января пишет центр ФОБОС.

    Следующие после Афанасьевских по народному календарю — Тимофеевские морозы. Они приходят 4 февраля. По прогнозам, в этот день на Русской равнине будет 0 — минус 5 градусов. А по-настоящему похолодает в европейской части страны, по прогнозу синоптиков, к концу первой декады февраля: до 5–10 градусов мороза днём и 10–15 — ночью.

    По старым климатическим нормам (1961–1990 годов) в Москве самый холодный день выпадал именно на 31 января — со среднесуточной температурой минус 10,1 градуса. Промежуточные климатические нормы (1981–2010 годов) уже повысили средний суточный минимум в столице до минус 7,2 градуса и растянули его на период с 1 по 6 февраля. А согласно новым климатическим нормам (1991–2020 годов), которыми пользуются сейчас метеорологи, самая низкая среднесуточная температура воздуха составляет минус 6,7 градуса, и приходится она на период с 31 января по 5 февраля.

    В Петербурге, как уже писала «Фонтанка», норма температуры воздуха достигла своей минимальной отметки в минус 5,6 градуса (по новым расчетам за 1991–2020 годы) вчера, 30 января. Он охватывает период по 6 февраля.

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