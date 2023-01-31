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    Петербургу обещают «очень хорошую погоду», а в выходные — температуру ниже нормы

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале 31 января дал прогноз на неделю и рассказал об особенностях погоды конца января и начала февраля. Обычно это самое холодное время года, но не в этом году.

    «Вчера, 30 января¸ норма температуры воздуха в Санкт-Петербурге достигла своей минимальной отметки в -5,6 гр. (по новым расчетам за 1991–2020 годы). Это самое низкое в году значение нормы для города, которое будет сохраняться в течение всего одной недели», — рассказывает Колесов.

    Вообще, за последние десятилетия температурный режим января претерпел значительные изменения. По старой норме, сформированной в 1961–1990 годы, минимальное значение в эти дни составляло для Северной столицы минус 8,3 градуса. «Получается, что за последние 30 лет в конце января — начале февраля в городе потеплело на 2,7 гр.», — резюмирует синоптик. Норма температуры начнёт постепенно повышаться с 7 февраля.

    Что касается реальной погоды, с завтрашнего дня, то есть с 1 февраля, в Петербурге, по прогнозу Колесова, ожидается «очень хорошая погода, тихо, снежок и слабый морозец 0…-4 градуса» — температура «немного выше этой нормы». К выходным осадков станет меньше, а воздух прохладнее, минус 4–9 градусов — «фон температуры даже немного понизится относительно нормы».

    «Дальше не загадываем, а следим за развитием атмосферных процессов», — обещает петербургский синоптик.

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