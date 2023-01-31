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    МВФ улучшил прогноз для экономики России и ожидает «умеренно позитивный рост»

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    Международный валютный фонд улучшил прогноз для экономики России на следующие два года. Как говорится в анализе фонда, опубликованном 31 января, в 2022 году в стране не случилось экономического спада на 3,4 процента, теперь его оценивают в 2,2 процента. За ним последует «умеренно позитивный рост в 2023 году».

    МВФ прогнозирует, что в 2023 году экономика России увеличится на 0,3 процента ВВП, что на 2,6 процента лучше прогноза октября прошлого года; в 2024 году экономика России вырастет на 2,1 процента, считает фонд, — это на 0,6 процента лучше октябрьского прогноза на тот же период.

    Для мировой экономики МВФ ожидает роста в 2,9 процента в 2023 году, что на 0,2 процента лучше октябрьского прогноза.

    В отношении экономики США МВФ прогнозирует рост на 1,4 процента, что на 0,4 процента выше октябрьского прогноза.

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