В Петербурге мотоциклист, пугавший ДПС отвёрткой, получил пулю и три с половиной года строгого режима

Повторять ПДД в колонии строгого режима отправляется водитель по решению Невского районного суда Петербурга. Вместо прав он демонстрировал отвёртку и был настолько убедителен, что полиции пришлось стрелять.
О приговоре Андрея Цветкова 30 января сообщает объединённая пресс-служба судов города. «Фонтанка» рассказывала, что внимание инспекторов мужчина привлёк в июле, когда катал брата на Suzuki LS 650 по ночному Рыбацкому.
Поведение обоих выдавало бурную ночь. Оценить степень опьянения не вышло. Согласно материалам дела, Цветков замахнулся отвёрткой и будто бы приготовился метнуть её в инспектора.
В полиции сообщали, что предупредительный выстрел скандалиста не впечатлил. Следующий был в ногу.
Из больницы Цветков отправился в камеру. Он был судим, привлекался к ответственности в том числе за отказ от медосвидетельствования. В июне 2021 года постановлением мирового суда мужчине было запрещено садиться за руль на 1 год и семь месяцев.
В этот раз от дорог Цветкова отлучат реальным сроком. Невский райсуд признал его виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейского и пьяной езде при действующем административном наказании. В колонию строгого режима с учётом прошлого приговора его определили на 3,5 года.
Вину в нападении с отвёрткой фигурант не признал.