В Петербурге мотоциклист, пугавший ДПС отвёрткой, получил пулю и три с половиной года строгого режима

Повторять ПДД в колонии строгого режима отправляется водитель по решению Невского районного суда Петербурга. Вместо прав он демонстрировал отвёртку и был настолько убедителен, что полиции пришлось стрелять.



О приговоре Андрея Цветкова 30 января сообщает объединённая пресс-служба судов города. «Фонтанка» рассказывала, что внимание инспекторов мужчина привлёк в июле, когда катал брата на Suzuki LS 650 по ночному Рыбацкому.

Поведение обоих выдавало бурную ночь. Оценить степень опьянения не вышло. Согласно материалам дела, Цветков замахнулся отвёрткой и будто бы приготовился метнуть её в инспектора.