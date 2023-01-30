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    В Петербурге мотоциклист, пугавший ДПС отвёрткой, получил пулю и три с половиной года строгого режима

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    Повторять ПДД в колонии строгого режима отправляется водитель по решению Невского районного суда Петербурга. Вместо прав он демонстрировал отвёртку и был настолько убедителен, что полиции пришлось стрелять.

    О приговоре Андрея Цветкова 30 января сообщает объединённая пресс-служба судов города. «Фонтанка» рассказывала, что внимание инспекторов мужчина привлёк в июле, когда катал брата на Suzuki LS 650 по ночному Рыбацкому.

    Поведение обоих выдавало бурную ночь. Оценить степень опьянения не вышло. Согласно материалам дела, Цветков замахнулся отвёрткой и будто бы приготовился метнуть её в инспектора.

    В полиции сообщали, что предупредительный выстрел скандалиста не впечатлил. Следующий был в ногу.

    Из больницы Цветков отправился в камеру. Он был судим, привлекался к ответственности в том числе за отказ от медосвидетельствования. В июне 2021 года постановлением мирового суда мужчине было запрещено садиться за руль на 1 год и семь месяцев.

    В этот раз от дорог Цветкова отлучат реальным сроком. Невский райсуд признал его виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейского и пьяной езде при действующем административном наказании. В колонию строгого режима с учётом прошлого приговора его определили на 3,5 года.

    Вину в нападении с отвёрткой фигурант не признал.

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