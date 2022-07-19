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    Из больницы в камеру. Петербургского байкера отправили в СИЗО за угрозы отверткой инспекторам ДПС

    1969
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    Невский районный суд Петербурга заключил под стражу байкера Андрея Цветкова по делу об угрозе применения насилия в отношении полицейских. Ходатайство рассматривалось на выездном заседании в НИИ им. Джанелидзе, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба городских судов. Туда Цветкова доставили сразу же после инцидента с отравлением наркотиком и множественными огнестрельными ранениями ног.

    В ходе предварительного следствия было установлено, что в минувшее воскресенье в четыре утра нетрезвый Цветков, находясь у дома 9 по Прибрежной улице, угрожал отверткой инспекторам второго взвода ДПС ОГИБДД УМВД по Невскому району. Потерпевшие угрозу восприняли реально. Тем утром мужчину задержали, на следующий день предъявили обвинение.

    На заседании следствие ходатайствовало об аресте. Цветков и защитник не возражали. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее «Фонтанка» писала, что полицейская пуля попала в ногу агрессивному байкеру после предупредительного выстрела в воздух. Началось все с того, что мотоциклиста и его брата остановили для проверки документов.

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