Из больницы в камеру. Петербургского байкера отправили в СИЗО за угрозы отверткой инспекторам ДПС

Невский районный суд Петербурга заключил под стражу байкера Андрея Цветкова по делу об угрозе применения насилия в отношении полицейских. Ходатайство рассматривалось на выездном заседании в НИИ им. Джанелидзе, сообщает 19 июля объединенная пресс-служба городских судов. Туда Цветкова доставили сразу же после инцидента с отравлением наркотиком и множественными огнестрельными ранениями ног.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в минувшее воскресенье в четыре утра нетрезвый Цветков, находясь у дома 9 по Прибрежной улице, угрожал отверткой инспекторам второго взвода ДПС ОГИБДД УМВД по Невскому району. Потерпевшие угрозу восприняли реально. Тем утром мужчину задержали, на следующий день предъявили обвинение.