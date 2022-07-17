В Рыбацком пьяный байкер бросился на полицейского с отвёрткой. Остановить его смогла только пуля

Мотоциклист без прав и в алкогольных парах решил отбиться от задержания столярным инструментом в Невском районе Петербурга. Отвёртка ему не помогла.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Suzuki LS650 дорожная полиция остановила на Прибрежной улице, 8/1 незадолго до половины третьего часа ночи 17 июля. И пилот, и его брат, ехавший пассажиром, не произвели впечатление трезвых. Опровергать это результатами медицинского освидетельствования водитель отказался.
На просьбу показать права ответить также оказалось нечем — их 40-летнего безработного и ранее судимого мужчину уже успели лишить.
«Во время оформления материалов об административном правонарушении байкер подбежал к мотоциклу вытащил из сумки брата отвертку и набросился с ней на полицейского», — рассказали в петербургском главке.
Предупредительный выстрел в воздух его не остановил. Следующая пуля попала мотоциклисту в ногу.
«Раненому правонарушителю была оказана первая помощь и вызвана бригада скорой помощи для госпитализации», — уточнили в ведомстве.
Вероятно, в больнице размахивавшего отвёрткой догонит уголовное дело.