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    В Рыбацком пьяный байкер бросился на полицейского с отвёрткой. Остановить его смогла только пуля

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    13 комментариев

    Мотоциклист без прав и в алкогольных парах решил отбиться от задержания столярным инструментом в Невском районе Петербурга. Отвёртка ему не помогла.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Suzuki LS650 дорожная полиция остановила на Прибрежной улице, 8/1 незадолго до половины третьего часа ночи 17 июля. И пилот, и его брат, ехавший пассажиром, не произвели впечатление трезвых. Опровергать это результатами медицинского освидетельствования водитель отказался.

    На просьбу показать права ответить также оказалось нечем — их 40-летнего безработного и ранее судимого мужчину уже успели лишить.

    «Во время оформления материалов об административном правонарушении байкер подбежал к мотоциклу вытащил из сумки брата отвертку и набросился с ней на полицейского», — рассказали в петербургском главке.

    Предупредительный выстрел в воздух его не остановил. Следующая пуля попала мотоциклисту в ногу.

    «Раненому правонарушителю была оказана первая помощь и вызвана бригада скорой помощи для госпитализации», — уточнили в ведомстве.

    Вероятно, в больнице размахивавшего отвёрткой догонит уголовное дело.

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    Комментарии 13

    26663535317 Июл 2022 в 17:33
    Сам катаю на хонде. Вот сижу и думаю. Откуда я могу отвёртку вынуть. Кофр открыть. Ключи нужны. А это время. Что то тут не так.
    +0-0
    Akabos17 Июл 2022 в 17:18
    "Шоколад не виноват"(с) Это ж байкер! Как его можно?! Ментовской беспредел!
    Помнится на мотобратане тема была про "ментовской беспредел" и гибель байкера удиравшего от патруля... Дело закончилось постом, примерно такого содержания: а там наклейка на раме есть? А на багажнике? И на баке? Это мой мот его угнали 2 недели назад!!!
    Так что здесь не хватает для полноты - краденного мота...
    +1-0
    Slava_Rossii217 Июл 2022 в 16:56
    Тут полицейские всё правильно сделали.
    +0-0
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