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    Циклон за циклоном. Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет эта неделя

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Остался один день оттепели в Петербурге, а дальше начнётся зимняя, но минимально морозная погода. Прогноз дал 30 января главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    Сегодня на синоптическую ситуацию начал влиять очень обширный циклон, центр которого сейчас выходит с Ботнического залива на территорию Финляндии, а затем будет смещаться к востоку через Карелию и Белое море. Он будет определять погоду два дня, и всё это время вероятны осадки в виде мокрого снега (сегодня днем — с дождем), «но уже временами». Плюс 2 градуса будет только сегодня, уже завтра ожидается небольшой минус.

    С 1-го на 2-е февраля приблизится новый циклон. Но он будет проходить южнее Петербурга, поэтому оттепели быть не должно, а осадки — только в виде снега.

    «Так что кроме сегодняшнего дня вся неделя в Санкт-Петербурге должна быть зимней, хотя и с температурами от 0 до –5 гр.», — резюмирует Колесов.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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