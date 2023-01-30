Циклон за циклоном. Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет эта неделя

Остался один день оттепели в Петербурге, а дальше начнётся зимняя, но минимально морозная погода. Прогноз дал 30 января главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.



Сегодня на синоптическую ситуацию начал влиять очень обширный циклон, центр которого сейчас выходит с Ботнического залива на территорию Финляндии, а затем будет смещаться к востоку через Карелию и Белое море. Он будет определять погоду два дня, и всё это время вероятны осадки в виде мокрого снега (сегодня днем — с дождем), «но уже временами». Плюс 2 градуса будет только сегодня, уже завтра ожидается небольшой минус.

