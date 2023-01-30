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    В вашей головной боли виноват «Николас». Температура в Петербурге аномальная, но ветер заставит зябнуть

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Оттепель в Петербурге продолжается, вдобавок нас будет засыпать (или поливать) снегом с дождём. Непросто не только автомобилистам и пешеходам, но и метеозависимым людям: сегодня очень низкое давление.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 января в городе будет 0...+2 градуса, осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах днём налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный от умеренного до сильного. На дорогах гололедица и сложная обстановка.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует тёплый сектор очередного североатлантического циклона, выходящего своим центром на территорию Финляндии и получившего имя «Николас» (Nicolas), объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Температура, по его словам, превышает норму, а атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

    Сегодняшний ноль в Петербурге на 4 градуса выше нормы, а ощущаться будет как минус 6 при высокой влажности воздуха — 93 %, сообщает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от –17 до –1 градуса. Самое холодное 30 января выдалось в 1967 году, –31, а самое тёплое — в 2016 году, +5 градусов.

    Во вторник температура будет гулять вокруг нуля и снова возможен мокрый снег. А вот в первый день февраля плюса уже не должно быть.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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