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    Дорога и одежда в крови. Школьница шла на занятия в Химках, но поскользнулась и попала в больницу

    1968
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    Серьезную травму получила 13-летняя школьница в Химках. Девочка шла на уроки, но поскользнулась и упала лицом вниз. Ее мама месяц жаловалась на гололед на пути в школу. Об этом 28 января сообщает MSK1.RU.

    Инцидент произошел накануне в жилом массиве Квартал Свистуха. Ребенок не смог дойти до школы, несмотря на то, что на занятия ее привезла мама. Девочка шла по дороге между школой номер 30 и относящемуся к ней детским садом. До занятий школьница не дошла.

    Поскользнувшись, девочка упала лицом вниз. Кровью оказалась залита дорога и одежда школьницы. В больнице поставили диагноз: перелом костей носа. Кроме того, у ребенка кровили зубы и болела голова.

    MSK1.RU / telegram

    «В милиции заявление приняли, но развели руками, мол, мы такие первые обращаемся к ним, и они не знают, что делать!», — рассказала изданию мама девочки.

    Она добавила, что за месяц до инцидента написала несколько жалоб на состояние дороги к школе. Для наглядности приложила и фотографии. Ответы оказались формальными. Сначала женщине рассказали, что у школы нет дворника, поэтому приводить территорию в порядок приходится силами учителей. Потом выяснилось, что опасный участок и вовсе расположен за территорией школы. Чиновники признали: проблема есть. Однако будет ли она решена, неизвестно.

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