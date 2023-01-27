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    Студент, устроивший массовый замес на Малоохтинском, где раздавило такси, предстанет перед судом

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    Дело о смертельной аварии с такси, случившейся в марте 2022 года в Красногвардейском районе Петербурга, поступило в суд. В столкновении семи машин тогда погиб таксист, и пострадала его пассажирка.

    ДТП произошло 7 марта минувшего года в 14:19 на Малоохтинском проспекте. Пьяный 20-летний студент мчал на BMW M4 Coupe по левой полосе Малоохтинской набережной в направлении от Свердловской набережной к Таллинской улице. Приближаясь к левому закруглению дороги у дома 80/2 по Малоохтинскому проспекту на скорости под 120 км/ч, он не справился с управлением, машину занесло влево, она ударилась о поребрик, отлетела вправо и во второй полосе столкнулась с такси Hyundai Solaris, сообщает 27 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    «Солярис» от удара отбросило на правый поребрик, затем обратно — и в попутный Chevrolet Cruze, который, в свою очередь, тоже наехал на правый поребрик. «БМВ» же от удара о «Хёндэ» сместился влево и наехал на стоявшие перед светофором Citroën C4, Mazda3 и Mitsubishi ASX, после чего «Мазда» от толчка въехала еще и в стоящий впереди Nissan Qashqai.

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    В результате аварии такси получило сильные повреждения, его водитель погиб на месте от тупой сочетанной травмы тела. Его пассажирка рассказала, что мужчина «умер сразу». Сама она получила травмы и была госпитализирована. Очевидцы сообщали, что досталось и еще нескольким участникам.

    Водитель BMW отказался от прохождения медосвидетельствования. Позже в отношении него возбудили уголовное дело по п.а ч.4 ст.264 УК РФ («Нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). 9 марта суд отправил его под стражу на два месяца. Теперь дело дошло до суда: оно зарегистрировано Красногвардейским районным судом Петербурга.

    Фото: «Мегаполис»
    Фото: «Мегаполис»

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