Студент, устроивший массовый замес на Малоохтинском, где раздавило такси, предстанет перед судом

Дело о смертельной аварии с такси, случившейся в марте 2022 года в Красногвардейском районе Петербурга, поступило в суд. В столкновении семи машин тогда погиб таксист, и пострадала его пассажирка.

ДТП произошло 7 марта минувшего года в 14:19 на Малоохтинском проспекте. Пьяный 20-летний студент мчал на BMW M4 Coupe по левой полосе Малоохтинской набережной в направлении от Свердловской набережной к Таллинской улице. Приближаясь к левому закруглению дороги у дома 80/2 по Малоохтинскому проспекту на скорости под 120 км/ч, он не справился с управлением, машину занесло влево, она ударилась о поребрик, отлетела вправо и во второй полосе столкнулась с такси Hyundai Solaris, сообщает 27 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.