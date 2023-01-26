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    Кино

    Из библиотеки «Кинопоиска» пропадет поттериана и франшиза «Фантастические твари»

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    2 комментария

    Только до 31 января в библиотеке «Кинопоиска» будут доступны фильмы про Гарри Поттера и про «Фантастических тварей». Появление соответствующей пометки на сайте сервиса заметил «Бюллетень кинопрокатчика».

    «Франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» на «Кинопоиске» представлены нашим партнером — сервисом «Амедиатека», — прокомментировали «Фонтанке» в «Кинопоиске» эту информацию. — Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с «Амедиатекой», предоставляем доступ к тому контенту, который нам передает сервис».

    В «Бюллетене кинопрокатчика» одновременно напоминают со ссылкой на свои источники, что у ряда платформ уже закончились или истекают в первом квартале 2023 года контракты по библиотекам Warner Bros. и Disney.

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    КиноГарри ПоттерФантастические твариФильмыФраншизаКинопоиск
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