Банда «сантехников» обманула блокадниц на миллионы, но была выведена на чистую воду

О задержании пятерых человек 26 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Следствие полагает, что организатор бизнеса — 29-летняя жительница Красносельского района, у которой уже были проблемы с законом. Вместе с ней задержали 51-летнюю «обзвонщицу» пенсионеров, 40-летнего гражданина сопредельного государства и двоих жителей того же района, что и лидер группы. Они, по предварительным данным, и были «сантехниками и ремонтниками».

Обманщики под видом сотрудников технических служб проникали в квартиры пенсионеров, пугали их коммунальными авариями и убеждали, что надо сделать ремонт. Работы либо не доводили до конца, либо не выполняли вообще, причем часто повреждали коммунальные сети.



Среди установленных обманутых — три жительницы Приморского района 83, 84 и 89 лет, 76-летняя жительница Фрунзенского района и 82-летняя жительница Московского, трое из них — блокадницы.

«Больше всего от рук лжесантехников пострадала 83-летняя жительница дома по Богатырскому проспекту, блокадница, ветеран труда, являющаяся инвалидом III группы. Она отдала мошенникам 2,3 миллиона рублей», — сообщают в полиции.

