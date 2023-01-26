«Кто тогда? Страна НАТО?» Директор Nord Stream 2 отверг обвинения против РФ после взрывов на «Северных потоках»

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг не считает Россию ответственной за взрывы на газопроводах «Северный поток». Об этом он рассказал в интервью для Die Zeit, опубликованном 26 января.





«Русские? Нет», — ответил Варниг на вопрос о том, кто стоит за взрывами на «Северных потоках».

В ответ на вопрос о возможной причастности ко взрывам страны НАТО он молча кивнул, пишет газета.

«Кто тогда? Страна НАТО?», — Варниг молча кивнул. «Англия?» — переспросил журналист. «Это все спекуляции. Но поразмышляйте об этом», — ответил глава Nord Stream 2 AG.