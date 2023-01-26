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    «Кто тогда? Страна НАТО?» Директор Nord Stream 2 отверг обвинения против РФ после взрывов на «Северных потоках»

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    Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг не считает Россию ответственной за взрывы на газопроводах «Северный поток». Об этом он рассказал в интервью для Die Zeit, опубликованном 26 января.


    «Русские? Нет», — ответил Варниг на вопрос о том, кто стоит за взрывами на «Северных потоках».

    В ответ на вопрос о возможной причастности ко взрывам страны НАТО он молча кивнул, пишет газета.

    «Кто тогда? Страна НАТО?», — Варниг молча кивнул. «Англия?» — переспросил журналист. «Это все спекуляции. Но поразмышляйте об этом», — ответил глава Nord Stream 2 AG.

    Также Маттиас Варниг рассказал о разговорах с президентом России Владимиром Путиным об Украине.

    В конце сентября на «Северных потоках» в Балтийском море произошли взрывы. На Западе и в России выдвигали предположения о диверсии.

    Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что к диверсиям на «Северных потоках» причастны англосаксы. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям», — сказал он. Также глава государства назвал подрыв актом международного терроризма.

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    Северный потокМаттиас Варниг
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