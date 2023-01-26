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    Директор Nord Stream 2 рассказал о разговорах с Владимиром Путиным об Украине

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    Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью для немецкой Die Zeit, которое появилось 26 января, рассказал, что общался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве после начала военных действий на Украине. Он, в частности, спрашивал о целях спецоперации.

    «Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется. Вам нужна Одесса или Харьков, или вся Украина, или даже больше?», — спрашивал исполнительный директор Nord Stream 2. Путин, сказал он, ответил: «Это государственная тайна».

    Также глава Nord Stream AG 2 поделился, что президент РФ предложил ему переехать в Москву: «Приезжайте с семьей в Москву, мы вам здесь что-нибудь найдем». Варниг отказался.

    Кроме того, Маттиас Варниг утверждает, что высказывал лично свое несогласие и называл действия России на Украине «ошибкой».

    По словам Варнига, он почти всегда говорил с российским лидером по-немецки.

    Сейчас себя Варниг называет «токсичным». Его счета заморожены, кредитные карты заблокированы, в ФРГ с ним мало кто хочет поддерживать отношения. Как пишет издание, он это понимает, когда хочет заплатить сыну за мороженое — приходится привыкать к наличным.

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    Маттиас ВарнигNord Stream 2 AG
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