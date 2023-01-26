Директор Nord Stream 2 рассказал о разговорах с Владимиром Путиным об Украине

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью для немецкой Die Zeit, которое появилось 26 января, рассказал, что общался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве после начала военных действий на Украине. Он, в частности, спрашивал о целях спецоперации.

«Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется. Вам нужна Одесса или Харьков, или вся Украина, или даже больше?», — спрашивал исполнительный директор Nord Stream 2. Путин, сказал он, ответил: «Это государственная тайна».