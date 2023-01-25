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    Боевые действия на Украине

    Байден заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ

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    Украинское военное командование готовится к тому, чтобы перейти в контрнаступление. Об этом вечером 25 января заявил президент США Джо Байден.

    Он, в частности, отметил, что «с приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям» (цитата по ТАСС).

    По словам Байдена, украинским военным «нужно улучшить возможности маневрировать на открытой местности».

    «Фонтанка» писала, что ранее в Белом доме решили дополнительно отправить на Украину более 30 танков M1 Abrams и восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88.

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