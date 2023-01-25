В Петербурге осудили мужчину, который стал водителем с помощью ножа

Прокуратура в Петербурге поддержала обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который так сильно не желал быть пешеходом, что решил забрать чужую машину силой. Об этом 25 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



В мае прошлого года подсудимый возвращался после концерта в ночном клубе. Будучи подшофе, он подсел в автомобиль незнакомца на проспекте Металлистов, 73. На просьбу потерпевшего выйти ответил ударом ножом в грудь.

«Получив отказ на предложение отвезти потерпевшего на его же автомобиле в больницу, решил не уходить с пустыми руками и похитил у раненого водителя имущество на сумму две тыс. рублей, после чего покинул машину», — рассказали в пресс-службе. Впоследствии медики оценили вред здоровью как лёгкий.