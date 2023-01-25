В Петербурге осудили мужчину, который стал водителем с помощью ножа

Прокуратура в Петербурге поддержала обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который так сильно не желал быть пешеходом, что решил забрать чужую машину силой. Об этом 25 января сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В мае прошлого года подсудимый возвращался после концерта в ночном клубе. Будучи подшофе, он подсел в автомобиль незнакомца на проспекте Металлистов, 73. На просьбу потерпевшего выйти ответил ударом ножом в грудь.
«Получив отказ на предложение отвезти потерпевшего на его же автомобиле в больницу, решил не уходить с пустыми руками и похитил у раненого водителя имущество на сумму две тыс. рублей, после чего покинул машину», — рассказали в пресс-службе. Впоследствии медики оценили вред здоровью как лёгкий.
Напавшего признали виновным в преступлениях по второй части 115 статьи УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») и первой части 161 статьи УК РФ («Грабёж»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года в ИК строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
«Фонтанка» писала об этом случае в мае прошлого года. Известно, что обидчик — сосед пострадавшего, он также живёт на проспекте Металлистов. В анамнезе у него может быть несколько краж. В 2020 году Ухтинский горсуд Коми судил мужчину с таким именем за похищение нескольких тысяч рублей и телевизора, который преступник вынес из квартиры, выбив дверь с ноги. В процессе он каялся и сетовал на проблемы с алкоголем. Суд назначил ему два с половиной года в колонии, часть срока фигурант отбыл под стражей.