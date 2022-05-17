Кровавая борьба за «Хонду». На Металлистов водитель получил ножом в грудь, но не пустил за руль пьяного

Житель Калининского района Петербурга дал отпор вооружённому ножом соседу, позарившемуся на его автомобиль. Прокатиться по ночному городу тому всё же удалось — в наручниках до отдела полиции. Об этом стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 17 мая.

Чужое внимание к своей «Хонде Цивик» 23-летний петербуржец заметил накануне около часа ночи. Возле автомобиля, припаркованного на проспекте Металлистов, 73, крутился незнакомец. Его действия намекали, что пешеходом он быть не желает.



Пылающий праведным негодованием владелец получил удар ножом, но машину всё же отстоял. Скорая увезла его в Мариинскую больницу с проникающим ранением в грудь.

