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    Кровавая борьба за «Хонду». На Металлистов водитель получил ножом в грудь, но не пустил за руль пьяного

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    11 комментариев

    Житель Калининского района Петербурга дал отпор вооружённому ножом соседу, позарившемуся на его автомобиль. Прокатиться по ночному городу тому всё же удалось — в наручниках до отдела полиции. Об этом стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 17 мая.

    Чужое внимание к своей «Хонде Цивик» 23-летний петербуржец заметил накануне около часа ночи. Возле автомобиля, припаркованного на проспекте Металлистов, 73, крутился незнакомец. Его действия намекали, что пешеходом он быть не желает.

    Пылающий праведным негодованием владелец получил удар ножом, но машину всё же отстоял. Скорая увезла его в Мариинскую больницу с проникающим ранением в грудь.

    Полицейские нагнали его предполагаемого обидчика в соседнем дворе. Им оказался ровесник, который также живёт на проспекте Металлистов. На ночную прогулку он отправился подшофе. Променад закончился в отделе полиции с протоколом о мелком хулиганстве, в перспективе — уголовное дело.

    По предварительным данным, первым оно не будет. В 2020 году Ухтинский горсуд Коми судил мужчину с таким именем за две кражи — нескольких тысяч рублей и телевизора, который преступник вынес из квартиры, выбив дверь с ноги. В процессе он каялся и сетовал на проблемы с алкоголем. Суд назначил ему два с половиной года в колонии, часть срока фигурант отбыл под стражей. Судя по странице во «ВКонтакте», из Ухты молодой человек перебрался в Петербург, где подыскивал работу.

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    Комментарии (11)

    angel of death
    вот вам и Ухты... =)
    Kezevo
    Нормалек финкой в грудак, мелкое хулиганство)) эх россиюшка
    своих не бросаем
    опять понаехавшие
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