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    Школьницу изнасиловали на чердаке дома на севере Петербурга, пока она спала

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    Полиция Приморского района Петербурга ищет подростков, встреча с которыми для 14-летней закончилась изнасилованием.

    О произошедшем в полицию сообщила 65-летняя женщина накануне за час до полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 января. Она, по предварительной информации, рассказала, что её 14-летняя дочь вместе с двумя знакомыми выпивала на чердаке дома на Сестрорецкой улице. После того как девочка заснула, один из знакомцев изнасиловал её.

    По заявлению проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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