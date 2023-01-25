Школьницу изнасиловали на чердаке дома на севере Петербурга, пока она спала

Полиция Приморского района Петербурга ищет подростков, встреча с которыми для 14-летней закончилась изнасилованием.
О произошедшем в полицию сообщила 65-летняя женщина накануне за час до полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 января. Она, по предварительной информации, рассказала, что её 14-летняя дочь вместе с двумя знакомыми выпивала на чердаке дома на Сестрорецкой улице. После того как девочка заснула, один из знакомцев изнасиловал её.
По заявлению проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.