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    В костромской истории со съеденным минипигом появилась «утка»

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    История о поедании шашлыка из отданного в добрые руки минипига оказалась свинской шуткой. По крайней мере, примерно так объяснила пост костромичка, рассказавшая о трагичной судьбе питомца.

    «Минипиг жив, никто его не ел», — приводит ответ Анны поздно вечером 24 января портал Kostroma.today. С парой, на которую уже обрушили свой гнев пользователи соцсетей, она якобы состоит в дружеских отношениях.

    Пост женщина назвала фейком, но в подробности его появления вдаваться, судя по всему, не стала. Одновременно от её имени пошли просьбы удалить из пабликов информацию о гибели минипига.

    Накануне интернет-портал пересказывал чудовищный случай, который, со слов костромички, произошёл с её питомцем. Из-за переезда она подыскала ему новых владельцев, а через день будто бы застала их за поеданием шашлыка и с отговоркой, что свинка сбежала.

    Семья, на которую указала женщина, якобы уже не первый раз становится жертвой сомнительных обвинений. 6 января в местных пабликах появился пост об отравлении собаки, позже он был удалён.

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