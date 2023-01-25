В костромской истории со съеденным минипигом появилась «утка»

История о поедании шашлыка из отданного в добрые руки минипига оказалась свинской шуткой. По крайней мере, примерно так объяснила пост костромичка, рассказавшая о трагичной судьбе питомца.

«Минипиг жив, никто его не ел», — приводит ответ Анны поздно вечером 24 января портал Kostroma.today. С парой, на которую уже обрушили свой гнев пользователи соцсетей, она якобы состоит в дружеских отношениях.

Пост женщина назвала фейком, но в подробности его появления вдаваться, судя по всему, не стала. Одновременно от её имени пошли просьбы удалить из пабликов информацию о гибели минипига.