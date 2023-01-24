Костромичка обвинила пару в поедании шашлыка из минипига, которого она им отдала

Паблики Костромы обсуждают чудовищную историю, которую рассказала в соцсетях местная жительница. Жительница города, как пишет Kostroma.today, искала новых владельцев для своего минипига, так как переезжала и не могла взять питомца с собой. На объявление откликнулась женщина из Чухломского района. Костромичка сама повезла хрюшку новой владелице. И все прошло бы гладко, если бы не забытый шарф.

На следующий день уже бывшая хозяйка маленькой свиньи попыталась позвонить женщине, чтобы забрать шарфик. Но все было тщетно — ее бросили в черный список. Тогда горожанка снова поехала к чухломичам и увидела, как мужчина жарит шашлык на участке. Минипига же нигде не было, а семейная пара начала объяснять, что животное сбежало.

