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    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    Костромичка обвинила пару в поедании шашлыка из минипига, которого она им отдала

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    23 комментария

    Паблики Костромы обсуждают чудовищную историю, которую рассказала в соцсетях местная жительница. Жительница города, как пишет Kostroma.today, искала новых владельцев для своего минипига, так как переезжала и не могла взять питомца с собой. На объявление откликнулась женщина из Чухломского района. Костромичка сама повезла хрюшку новой владелице. И все прошло бы гладко, если бы не забытый шарф.

    На следующий день уже бывшая хозяйка маленькой свиньи попыталась позвонить женщине, чтобы забрать шарфик. Но все было тщетно — ее бросили в черный список. Тогда горожанка снова поехала к чухломичам и увидела, как мужчина жарит шашлык на участке. Минипига же нигде не было, а семейная пара начала объяснять, что животное сбежало.

    «Это просто кошмар, они съели моего минипига!» — воскликнула костромичка и добавила, что уже написала заявление в полицию.

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