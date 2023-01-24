Якутская «документалка» про биолога с побережья Чукотского моря номинирована на «Оскар»

Американская киноакадемия 24 января объявила номинантов на премию «Оскар». Среди претендентов на победу в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» оказался фильм «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых.



Главный герой 25-минутной ленты, снятой в 2020 году, — биолог, живущий на берегу Чукотского моря и изучающий жизнь и влияние глобального потепления на моржей.



Ранее картина получила специальный приз на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге, а также ряд международных наград.

