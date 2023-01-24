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    Кино

    Якутская «документалка» про биолога с побережья Чукотского моря номинирована на «Оскар»

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    Американская киноакадемия 24 января объявила номинантов на премию «Оскар». Среди претендентов на победу в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» оказался фильм «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых.

    Главный герой 25-минутной ленты, снятой в 2020 году, — биолог, живущий на берегу Чукотского моря и изучающий жизнь и влияние глобального потепления на моржей.

    Ранее картина получила специальный приз на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге, а также ряд международных наград.

    Церемония награждения премии «Оскар» пройдет 12 марта. Напомним, в этом году российский оскаровский комитет принял решение не выдвигать претендентов от России на звание лучшего фильма на иностранном языке. После этого в знак протеста из комитета вышел ряд известных кинематографистов.

    О других номинантах читайте в материале «Фонтанки».

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