Якутская «документалка» про биолога с побережья Чукотского моря номинирована на «Оскар»

Американская киноакадемия 24 января объявила номинантов на премию «Оскар». Среди претендентов на победу в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» оказался фильм «Выход» якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых.
Главный герой 25-минутной ленты, снятой в 2020 году, — биолог, живущий на берегу Чукотского моря и изучающий жизнь и влияние глобального потепления на моржей.
Ранее картина получила специальный приз на фестивале «Послание к человеку» в Петербурге, а также ряд международных наград.
Церемония награждения премии «Оскар» пройдет 12 марта. Напомним, в этом году российский оскаровский комитет принял решение не выдвигать претендентов от России на звание лучшего фильма на иностранном языке. После этого в знак протеста из комитета вышел ряд известных кинематографистов.
О других номинантах читайте в материале «Фонтанки».