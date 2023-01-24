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    Никита Михалков сообщил, что его выписали из больницы

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    Кинорежиссер Никита Михалков сообщил, что вернулся из больницы домой. Обращение появилось в телеграм-канале программы «Бесогон» 24 января.

    В сообщении Михалков отмечает, что ему потребуется некоторое время на реабилитацию. «Но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — пишет кинорежиссер.

    Он поблагодарил всех за поддержку. «Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой», — говорится в обращении.

    Михалков добавил, что приступил к подготовке первого в этом году выпуска «Бесогона».

    О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. На следующий день Ксения Собчак рассказал, что режиссёр в реанимации. Его пресс-секретарь опровергла тяжёлое состояние и ковидную пневмонию — у Михалкова грипп.

    За состоянием заболевшего следят в Кремле, руку на пульсе держит Владимир Путин. После того, как о регулярных докладах президенту заявил Песков, в телеграм-канале Михалкова появился пост с благодарностью от первого лица.

    11 января свои пожелания присоединил Александр Бастрыкин. Глава Следственного комитета созвонился с режиссёром и заверил, что офицеры готовы оказать любую поддержку, в том числе крепким товарищеским плечом.

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