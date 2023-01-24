Никита Михалков сообщил, что его выписали из больницы

Кинорежиссер Никита Михалков сообщил, что вернулся из больницы домой. Обращение появилось в телеграм-канале программы «Бесогон» 24 января.



В сообщении Михалков отмечает, что ему потребуется некоторое время на реабилитацию. «Но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — пишет кинорежиссер.

Он поблагодарил всех за поддержку. «Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой», — говорится в обращении.

Михалков добавил, что приступил к подготовке первого в этом году выпуска «Бесогона».