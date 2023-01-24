В Петербурге подвели итоги конкурса на строительство Южной широтной магистрали

Первый этап Южной широтной магистрали в Петербурге за 21 млрд рублей будет строить компания ВАД. Конкурсная комиссия подвела итоги 24 января.
Протокол опубликован на сайте госзакупок 24 января, он обезличен. Сообщается, что контракт будет заключен с единственным участником, чья заявка была признана соответствующей требованиям. Накануне «Фонтанка» сообщала, что это компания ВАД, которая является крупнейшим дорожным предприятием, работающим в Петербурге и Ленинградской области. В частности, именно она исполняет контракты по трассам «Сортавала», «Скандинавия», занималась реконструкцией обхода Гатчины, постоянно получает подряды на ремонт дорог в городе.
Еще одна заявка была отклонена. Как говорится в протоколе, участник предоставил не все документы, подтверждающие его соответствие дополнительным требованиям в части опыта. По данным «Фонтанки», это было московское ПАО «Мостотрест».