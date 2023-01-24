В Петербурге подвели итоги конкурса на строительство Южной широтной магистрали

Речь идет только о первом этапе строительства Южной широтной — от перспективной Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей, общая длина — порядка 7 км, включая участок шоссе Подбельского и Сарицкой улицы. Там будет от 4 до 6 полос движения плюс велодорожки шириной 2,5 метра. Предполагается, что на протяжении этого этапа построят три разноуровневые развязки и три путепровода: через железнодорожные пути Балтийского направления, в створе Петербургского шоссе и через пути Витебского направления. Срок выполнения работ — с 20 марта 2023 года до 1 декабря 2027-го. При этом рабочую документацию нужно разработать не позднее ноября 2026 года.



Вся же Южная широтная магистраль растянется на 17 км — пойдет на северо-восток и дотянется до Металлостроя — стыка Советского проспекта и Петрозаводского шоссе. Предполагается, что трасса разгрузит дороги южной части города и станет дублером КАД. Кроме того, она должна улучшить транспортное сообщение с «Экспофорумом», Славянкой и перспективным кампусом СПбГУ.



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