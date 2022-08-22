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    Ремонтом дорог на севере Петербурга за 3 млрд займется компания ВАД

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    Дирекция транспортного строительства подвела итоги конкурса на ремонт дорог в северных районах Петербурга в 2022–2023 годах. Контракт достался одному из традиционных крупнейших подрядчиков города — компании ВАД.

    Судя по опубликованной на сайте госзакупок информации, участников было двое, ни один не снижал цену. При этом она составляла 1,8 млрд, тогда как контракт будет заключен на 3 млрд. Ранее «Фонтанка» объясняла специфику этой формы конкурса: не имея конкретного списка адресов, участники делают предложения по стоимости условной единицы объема работ, а максимальная стоимость контракта не меняется.

    Примерно такой же по размеру контракт на южные районы достался «АБЗ-Дорстрой». В обоих случаях работы надо выполнить до декабря 2023 года, выходить на объекты подрядчики будут по заявке заказчика в рамках адресной программы ремонта дорог.

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