Ремонтом дорог на севере Петербурга за 3 млрд займется компания ВАД

Дирекция транспортного строительства подвела итоги конкурса на ремонт дорог в северных районах Петербурга в 2022–2023 годах. Контракт достался одному из традиционных крупнейших подрядчиков города — компании ВАД.
Судя по опубликованной на сайте госзакупок информации, участников было двое, ни один не снижал цену. При этом она составляла 1,8 млрд, тогда как контракт будет заключен на 3 млрд. Ранее «Фонтанка» объясняла специфику этой формы конкурса: не имея конкретного списка адресов, участники делают предложения по стоимости условной единицы объема работ, а максимальная стоимость контракта не меняется.
Примерно такой же по размеру контракт на южные районы достался «АБЗ-Дорстрой». В обоих случаях работы надо выполнить до декабря 2023 года, выходить на объекты подрядчики будут по заявке заказчика в рамках адресной программы ремонта дорог.